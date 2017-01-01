Україна планує ввести електронні візи для іноземців

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Точні дати запуску проекту наразі не повідомляються

В Україні збираються запровадити систему оформлення електронних віз для в'їзду іноземців до країни.

Про це повідомили у консульській службі МЗС України.

«Єгипет планує ввести влітку електронні візи для іноземців. Систему електронних віз для іноземців запровадить й Україна», - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Як повідомляв «Главком», в Єгипті вже до літа 2017 рік мають намір впровадити електронну систему отримання в'їзних віз. Сама система, впровадження якої схвалив уряд Єгипту, буде готова в травні.

24 лютого в Єгипті заявили, що майже у 2,5 разу збільшується вартість в'їзних віз із 1 березня. Ціна візи підвищується з 25 до 60 дол, а багаторазова віза коштуватиме 70 доларів.

Згодом у Мінтуризмі Єгипту перенесли збільшення вартость в'їздної візи на перше липня.