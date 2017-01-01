Україна побудувала дамбу на кордоні з Кримом

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Фото: ТСН Заощаджена вода з Каховського водосховища має зрошувати землі півдня Херсонщини.l

Гребля обійшлася у 35 мільйонів гривень

Нову дамбу на Північно-Кримському каналі, що перекриває воду в Крим, ввели в експлуатацію, передає ТСН.



Стаціонарну бетонну греблю побудували на кордоні материкової України з включеним півостровом.



Відзначається, що стаціонарна дамба, яка знаходиться в декількох десятках кілометрів від адмінграніци, поставила б під загрозу посухи угіддя на півдні Херсонщини. Тому воду туди пускали під меншим тиском, а фермери своїми силами звели дамбу з мішків з піском.



Нову дамбу звели за рік і 35 мільйонів гривень. Фахівці кажуть, що роботи з облаштування нової дамби триватимуть.

«Перший етап завершено. Продовження - це створення інфраструктури. Лебідки, чергові приміщення, охорона», - пояснив головний інженер управління Північно-Кримського каналу Володимир Оберемок.