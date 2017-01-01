Україна побудувала дамбу на кордоні з Кримом
- Сьогодні, 08:37
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Гребля обійшлася у 35 мільйонів гривень
Нову дамбу на Північно-Кримському каналі, що перекриває воду в Крим, ввели в експлуатацію, передає ТСН.
Стаціонарну бетонну греблю побудували на кордоні материкової України з включеним півостровом.
Відзначається, що стаціонарна дамба, яка знаходиться в декількох десятках кілометрів від адмінграніци, поставила б під загрозу посухи угіддя на півдні Херсонщини. Тому воду туди пускали під меншим тиском, а фермери своїми силами звели дамбу з мішків з піском.
Нову дамбу звели за рік і 35 мільйонів гривень. Фахівці кажуть, що роботи з облаштування нової дамби триватимуть.
«Перший етап завершено. Продовження - це створення інфраструктури. Лебідки, чергові приміщення, охорона», - пояснив головний інженер управління Північно-Кримського каналу Володимир Оберемок.Нова дамба має заслінку, яку в будь-який момент можна відкрити.