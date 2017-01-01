Україна подала в Європейський суд нові докази за кримським позовом до РФ

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Європейський суд з прав людини

Міністр Павло Петренко запевняє, що тепер у росіян брехати і щось спростовувати шансів практично немає

Україна подала нові та безпрецедентні докази за кримським позовом до Російської Федерації в Європейський суд з прав людини. Про це заявив сьогодні під час брифінгу міністр юстиції України Павло Петренко.

«За ці кілька місяців ми провели величезну роботу щодо підготовки і подання додаткових пояснень за першою кримською справою. Там є кілька фактів і доказів абсолютно нових і безпрецедентних, які ми плануємо озвучити в рамках того, що ми можемо сказати з регламентом ЄСПЛ», - сказав він.

При цьому міністр наголосив: «З тими доказами та поясненнями, які ми подали за першою кримською справою, шансів у росіян брехати і щось спростовувати практично немає».

При цьому глава Мін'юсту анонсував окрему прес-конференцію з цього приводу.

Раніше Петренко повідомляв, що усі докази – і незаконного захоплення Криму, і порушень прав людини, і порушень прав військових і цивільних як на Донбасі, так і в Криму - описані у 5 міждержавних справах України проти Росії до Європейського суду з прав людини.

Джерело: Інтерфакс-Україна