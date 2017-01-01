Україна покаже в'язнів, які не хочуть залишати тюрми та їхати до бойовиків на Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник голови СБУ Юрій Тандіт

Ув'язнені в Україні побоюються, що в разі повернення до ОРДЛО бойовики відправлять їх на війну

Представники України в Мінську в присутності правозахисників і міжнародних спостерігачів представлять ув'язнених за злочини проти України, які відмовляються їхати до ОРДЛО

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми готові відкрити пенітенціарні місця, де знаходяться люди, які здійснювали злочини проти України та є в списках на обмін у рамках мінських домовленостей. Є представник уповноваженого з прав людини від Лутковської, все робиться в присутності ОБСЄ як гаранта, що ми покажемо людей, які не хочуть туди повертатися», - сказав Тандіт.

Радник голови СБУ зазначив, що ув'язнені в Україні побоюються, що в разі повернення до ОРДЛО бойовики відправлять їх на війну.

«Багато з них розуміють, що їх можуть знову відправити на війну проти України. Ми покажемо, що є люди, які по своїй волі не хочуть повертатися, хоча є тими, кого заявляють в Мінську», - додав Тандіт.

Представник СБУ уточнив, що наразі заручниками офіційно є 118 українців у ОРДЛО, ще 10 українських бранців утримують на території Росії.

Джерело: Еспресо ТВ