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    Україна посідає 56 місце в Глобальному індексі інновацій

    • Сьогодні, 16:12
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    Наука, інновації
    Наука, інновації

    Гройсман переконаний, що збільшення державних витрат на науку виведе Україну в лідери в індексі інновацій

    Україна посідає 56 місце в Глобальному індексі інновацій, але її потенціал набагато більший. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з ученими з нагоди Дня науки.

    «У мене є інформація, що ми в Глобальному інноваційному індексі посідаємо на сьогодні 56-е місце. Я точно можу сказати, що це не відповідає нашим реальним можливостям. Зміна системи, збільшення фінансування виведе нас в лідери», - сказав він.

    Прем'єр зазначив, що за умови зміни системи наукових досліджень на засадах прозорості, Кабінет міністрів готовий розглянути можливість суттєво збільшити державні витрати на науку.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів створив Національну раду України з питань розвитку науки і технологій на чолі з прем'єр-міністром країни.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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