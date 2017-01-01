Україна потрапила до десятки найменш миролюбних країн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карта Глобального індексу миролюбності





Україна посіла у рейтингу 154 місце, при цьому країна-агресор Росія зайняла в рейтингу 151 позицію

Україна посіла 154 місце із 163 в «Глобальному індексі миролюбності». Про це йдеться в звіті Лондонського інституту економіки та миру.

Автори рейтингу враховували економічну і політичну стабільність держав, дотримання прав людини, терористичні загрози і збройні конфлікти.

Найбільш миролюбною країною стала Ісландія, цю позицію вона займає з 2008 року, друге місце цього року дісталося Новій Зеландії, за нею слідує Португалія. Далі йдуть Австрія, Данія та Чехія.

Україна посіла у рейтингу 154 місце, при цьому країна-агресор Росія зайняла в рейтингу 151 позицію.

Як повідомлялося, Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190-го). У Кабміні розраховують, що Україна може піднятися у рейтингу Doing Business 2018, який буде опублікований цієї осені, на 10 позицій - до 70-го місця.

Джерело: УНІАН