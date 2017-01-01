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    Україна поверне свободу кримчанам, - Клімкін

    • Сьогодні, 16:51
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    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно, - міністр

    Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що України поверне свободу кримчан. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter.

    «Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine», — написав Клімкін.

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    Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

    Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.

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