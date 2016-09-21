Форум в Давосі: Україна повертається на міжнародні інвестиційні радари

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Керівник офісу Національної інвестиційної ради заявила про зацікавленість міжнародних компаній у співпраці з Україною

Україна повертається на міжнародні інвестиційні радари. Про це заявила на своїй сторінці в Facebook колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівник офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів за результатами зустрічей в Давосі з міжнародними компаніями, які зацікавлені в інвестиціях в Україну.

«DPWorld, один з найбільших міжнародних портових операторів, який готовий інвестувати в українську портову інфраструктуру та покращення операційної ефективності всіх дозвільних процедур в портах. У портфелі DP World - 77 діючих морських терміналів в 40 країнах світу. Компанія зацікавлена в інвестиціях в портова інфраструктуру - концесією порту «Південний», а також готова інвестувати в покращення логістики Одеського порту», - написала Ковалів.

Крім того, за її словами, General Electric Transportation підтверджує свою зацікавленість у співпраці з Ukrainian Railways в модернізації рухомого складу та інвестицій в виробничі потужності з локалізацією Україні.

«Суверенні фонди готові спільно зі стратегічними інвесторами інвестувати в інфраструктурні проекти та енергетику і зустріч з Kuwait Investment Authority це підтверджує», - повідомила Ковалів.

«Американські хедж-фонди активно цікавляться нашими агро, IT та фінансовим секторами», - додала вона.

«Україна повертається на міжнародні інвестиційні радари, і критичним на сьогодні є виконати наше домашнє завдання - покращення бізнес-клімату, продовження реформ ключових секторів та активного переходу реалізації до конкретних проектів», - зазначила Ковалів.

Нагадаємо, 18 листопада 2016 року Юлія Ковалів залишила посаду першого заступника міністра економіки та очолила офіс Національної інвестиційної ради.