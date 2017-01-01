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    Україна припинила використання газу з підземних сховищ

    • Сьогодні, 11:21
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    Підземне сховище газу
    Підземне сховище газу

    Газ почали закачувати до сховищ - по 4,5 млн кубометрів на добу

    Україна повністю припинила відбір газу з підземних сховищ.

    Про це в Фейсбуці повідомив глава прес-служби ПАТ «Укртрансгаз» Максим Білявський.

    «Україна припинила відбір газу зі сховищ та розпочала його закачування: 4,5 млн кубометрів на добу», - написав він.

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    Як раніше повідомлялося, до початку березня 2017 року Україна вчетверо скоротила добовий відбір газу з підземних сховищ (ПСГ).

    Від початку опалювального сезону 2016-2017 років Україна викристала 6,4 млрд кубометрів газу з підземних сховищ. Станом на кінець лютого 2017 року в українських ПСГ знаходилося більше 8,3 млрд кубометрів газу при прогнозному рівні 8,0 млрд кубометрів.

    Нагадаємо також, що 10 березня «Укртатнафта» отримала першу партію азербайджанської нафти по трубопроводу «Одеса-Кременчук».

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