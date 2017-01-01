Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення

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Силовикам доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю за виконанням цього рішення

Враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання ради.

«Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати «документи» самопроголошених республік, з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», – сказав Турчинов після закінчення засідання.

За його словами, Кабінету міністрів України доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.

«Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення», – додав секретар РНБО України.

Також МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів зі зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.

Турчинов також зазначив, що керівництво антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях має вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.

«Крім того, Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій», – підсумував секретар РНБО України.

Нагадаємо, відкриваючи засідання РНБО, президент Петро Порошенко запропонував тимчасово припинити транспортне сполучення з не підконтрольними Україні територіями Донбасу.