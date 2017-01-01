Україна прийматиме чемпіонат Європи з боксу-2017

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Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків пройде в Харкові

Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків 2017 року прийматиме Харків. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

«У першу чергу висловлюю слова подяки президенту EUBC Франко Фальчінеллі і членам виконавчого комітету Європейської Конфедерації за те, що віддали свій голос саме за нас. Я переконаний, що Федерація боксу України, об'єднавши свої зусилля з Міністерством молоді та спорту України на чолі з Ігорем Ждановим і національним олімпійським комітетом на чолі з Сергієм Бубкою… і всім нашим боксерським співтовариством, проведе цей турнір на найвищому рівні», - зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

Чемпіонат Європи запланований на 14-26 червня 2017 року.

Разом із Україною за право проведення турніру змагалися також Туреччина і Росія.

Джерело: Інтерфакс-Україна