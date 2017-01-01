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    Україна прийматиме чемпіонат Європи з боксу-2017

    • Сьогодні, 19:59
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    Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків пройде в Харкові

    Чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків 2017 року прийматиме Харків. Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
    «У першу чергу висловлюю слова подяки президенту EUBC Франко Фальчінеллі і членам виконавчого комітету Європейської Конфедерації за те, що віддали свій голос саме за нас. Я переконаний, що Федерація боксу України, об'єднавши свої зусилля з Міністерством молоді та спорту України на чолі з Ігорем Ждановим і національним олімпійським комітетом на чолі з Сергієм Бубкою… і всім нашим боксерським співтовариством, проведе цей турнір на найвищому рівні», - зазначив президент ФБУ Володимир Продивус.

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    Чемпіонат Європи запланований на 14-26 червня 2017 року.
    Разом із Україною за право проведення турніру змагалися також Туреччина і Росія. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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