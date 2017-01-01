Україна програла на старті домашнього чемпіонату світу з хокею

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Фото: Михайло Глуховський Команди збірних України та Угорщини

Хокеїсти національної збірної України з рахунком 3:5 поступилися команді Угорщини

Хокеїсти національної збірної України з рахунком 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) програли команді Угорщини у стартовій зустрічі домашнього чемпіонату світу у дивізіоні IА.

Шайби на льодовому майданчику київського Палацу спорту закинули: Сергій Кузьмик (14-та хвилина), Микита Буценко (28, 39) - в нашій команді; Іштван Барталіш (15), Янош Ваш (21), Ендрю Сарауер (50), Кіган Дансеро (52) та Янош Харі (60) - у складів угорців.

Наступний поєдинок українці проведуть 23 квітня проти Польщі. Сьогодні ж на ЧС пройдуть ще два матчі. О 17.00 на майданчик вийдуть збірні Республіки Корея та Польщі, а о 20.30 - Австрії та Казахстану.

Турнір триватиме до 28 квітня. Дві кращі збірні потраплять до еліти світового хокею.

Джерело: Укрінформ