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    Україна просить посилити тиск на РФ через ув'язнення Зейтуллаєва

    • Сьогодні, 14:30
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    Руслан Зейтуллаєв&nbsp;
    Фото: 15 минут
    Руслан Зейтуллаєв 

    Міністерство закордонних справ оприлюднило звернення

    Міністерство закордонних справ обурене вироком російського суду щодо кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, якого засудили на 12 років в'язниці. Таку заяву зробила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає «Главком».

    «Вимагаємо звільнення Зейтуллаєва. Звернемось до партнерів (з проханням - «Главком».) посилити дипломатичний тиск на РФ», - написала вона.

    Вона додала, що рішення суду базується на сфабрикованих обвинуваченнях.

    https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/857192207694127105

    Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєвадо 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» у Криму.

    МЗС Крим Росія
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