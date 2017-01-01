Україна просить посилити тиск на РФ через ув'язнення Зейтуллаєва

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Фото: 15 минут Руслан Зейтуллаєв

Міністерство закордонних справ оприлюднило звернення

Міністерство закордонних справ обурене вироком російського суду щодо кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, якого засудили на 12 років в'язниці. Таку заяву зробила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає «Главком».

«Вимагаємо звільнення Зейтуллаєва. Звернемось до партнерів (з проханням - «Главком».) посилити дипломатичний тиск на РФ», - написала вона.

Вона додала, що рішення суду базується на сфабрикованих обвинуваченнях.

https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/857192207694127105

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєвадо 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» у Криму.