Україна просить посилити тиск на РФ через ув'язнення Зейтуллаєва
- Сьогодні, 14:30
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Руслан Зейтуллаєв
Міністерство закордонних справ оприлюднило звернення
Міністерство закордонних справ обурене вироком російського суду щодо кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, якого засудили на 12 років в'язниці. Таку заяву зробила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає «Главком».
Вона додала, що рішення суду базується на сфабрикованих обвинуваченнях.
https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/857192207694127105
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєвадо 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» у Криму.