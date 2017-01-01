Україна просить ЮНЕСКО захистити від окупантів археологічну знахідку в Криму

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Прадавня споруда в Криму

Міністр культури України Євген Нищук звернувся з листом до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мечтілд Рьосслер з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення руйнування об’єктів археологічної спадщини України

Міністерство культури висловило занепокоєння з приводу планів окупаційної влади Російської Федерації зруйнувати в анексованому Криму оборонний вал IV-III ст. до н.е. заради будівництва нової автотраси поблизу Керчі.

З цього приводу відомство звернулося до МЗС України та до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомляє Урядовий портал.

«Міністерство культури України вкрай стурбоване ситуацією, яка відбувається з археологічною спадщиною на території Кримського півострова. Як нам стало відомо з відкритих джерел в мережі Інтернет, з метою будівництва автомобільних доріг до Керченського мосту на території між Цементною слобідкою та трасою Керч-Феодосія окупаційною владою РФ проводяться масштабні археологічні роботи. Однією з найбільших знахідок, під час проведення цих робіт, став фрагмент Тірітакського оборонного валу, що захищав жителів міста Пантікапея від набігів кочівників. Зазначений елемент датується IV-III ст. до н.е. Згідно наявної інформації, розкопки на об’єкті будуть проводитися протягом 3 місяців після чого Тірітакський вал буде розібрано, а на його місці побудують трасу «Таврида», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на офіційному сайті Міністерства культури Російської Федерації оприлюднений список осіб, яким видано дозволи (відкриті листи) на право проведення робіт з виявлення та вивчення об’єктів археологічної спадщини за 2016 та 2017 роки. У 2017 році вже видано 13 дозволів на право проведення зазначених робіт на території Кримського півострова та 2 дозволи – на території м. Севастополь.

В українському міністерстві наголосили, що, оскільки територія Кримського півострова є частиною території України, то відповідно до ст.15 закону України Про охорону археологічної спадщини дослідник археологічної спадщини зобов'язаний передати всі виявлені під час досліджень археологічні предмети на постійне зберігання визначеній у дозволі установі для занесення до державної частини Музейного фонду України.

Мінкультури вбачає в подібних діях ознаки порушення п.3 ст.4 Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року, ратифікованої Російською Федерацією у 1957 році.

Зазначені факти свідчать про загрозливу ситуацію, в якій українські фахівці позбавлені можливості навіть здійснювати моніторинг стану збереження об’єкта, вважають в Мінкультури.

Міністерство культури України наголошує на неприпустимості подібних дій з огляду на норми міжнародного й вітчизняного законодавства і звернулося до Міністерства закордонних справ України з листом щодо звернення до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з передбаченою дипломатичним протоколом нотою протесту, а також проханням вжити заходів щодо регулювання ситуації на міжнародній арені задля недопущення порушення законодавства України.

Крім того, міністр культури України Євген Нищук звернувся з листом до директора Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мечтілд Рьосслер з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення руйнування об’єктів археологічної спадщини України.