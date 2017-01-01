Україна разом з ЄС проводить спецоперацію з контролю кордону

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Прикордонники

Торік під час операції «Кордон-2016» прикордонники спільно з представниками інших взаємодіючих органів затримали понад 320 незаконних мігрантів, 1700 порушників державного кордону, близько 4 тисяч порушників прикордонного режиму

З 4 квітня по 30 листопада цього року Держприкордонслужба буде проводити спільну спеціальну прикордонну операцію «Кордон-2017», де серед залучених - Frontex, місія ЄС EUBAM, Interpol, Interpol, аташе з правоохоронних питань та офіцери зв’язку дипустанов іноземних держав в Україні, передає прес-служба ДПСУ.

«З 4 квітня по 30 листопада цього року за ініціативи та під загальною координацією Держприкордонслужби буде проводитись спільна спеціальна прикордонна операція «Кордон-2017». Окрім підпорядкованих органів та підрозділів Держприкордонслужби, в операції братимуть участь територіальні підрозділи взаємодіючих структур, радіотехнічні частини Повітряних Сил ЗС України, ресурси прикордонних відомств суміжних держав і міжнародних організацій, серед яких Європейське агентство «Frontex», місія ЄС EUBAM, Interpol, Interpol, аташе з правоохоронних питань та офіцери зв’язку дипустанов іноземних держав в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основною метою операції має стати зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні, в прикордонних районах та областях. Проводитиметься вона фактично на усій території держави. Операція сприятиме стабілізації обстановки не лише на державному кордоні, а й у центральних регіонах країни, так як територіально охопить 15 прикордонних областей (крім зони АТО) та місті Київ, додали у відомстві.

Під час проведення операції, як повідомляється, передбачено раптові дії резервів голови державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону та в пунктах пропуску, підвищення щільності охорони державного кордону за рахунок залучення до служби курсантів Хмельницької Національної академії ДПСУ та застосування спільних міжвідомчих груп на шляхах руху правопорушників та в пунктах пропуску.

Крім того вказано, що під час операції буде проводитись повітряний моніторинг прикордонних районів та лінії кордону із застосуванням прикордонної (в тому числі безпілотної) авіації, спільні із представниками взаємодіючих структур перевірки суб’єктів авіаційної діяльності поза межами контрольованих прикордонних районів, поїздів (в русі), які рухаються до кордону, місць накопичення контрабандних товарів та вантажів тощо. Також у цей період будуть проводитись спільні заходи з охорони кордону із колегами суміжних країн, патрулювання морської та річкових ділянок.

Вказано, що торік під час операції «Кордон-2016» прикордонники спільно з представниками інших взаємодіючих органів затримали понад 320 незаконних мігрантів, 1700 порушників державного кордону, близько 4 тисяч порушників прикордонного режиму. Через державний кордон не пропущено понад 1200 потенційних незаконних мігрантів. Крім того, виявлено та вилучено понад 4000 т спирту, понад 2,5 тис. пачок сигарет, 70 кг наркотичних засобів, 280 одиниць зброї, близько 4 тисяч одиниць боєприпасів та 315 кг бурштину.