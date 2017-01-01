Україна розпочне виробництво НАТОвської зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гвинтівка М16

Першою зброєю, яку за пілотним проектом буде виготовлено в Україні, стане автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47

Державне підприємство «Укроборонсервіс», що входить до складу ДК «Укроборонпром», спільно з американською компанією Aeroscraft вироблятимуть в Україні стрілецьку зброю за стандартами НАТО. Першим проектом стане М16. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Такі домовленості є результатом підписаного меморандуму про співпрацю між двома компаніям. Про це заявили на прес-конференції заступник генерального директора з авіабудування та виробництва ДК «Укроборонпром» Володимир Коробов, засновник компанії Aeroscraft Ігор Пастернак та очільник ДП «Укроборонсервіс» Сергій Микитюк.

«Першою зброєю, яку за пілотним проектом буде виготовлено в Україні, стане автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою частиною розвитку та реформування українського ОПК», – повідомив Микитюк.

Заступник очільника ДК «Укроборонпром» Володимир Коробов зазначив, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного ОПК. «Півроку тому ми вперше її презентували, а вже сьогодні ми розпочинаємо виробництво натівської зброї для української армії», – сказав він.

Aeroscraft є відомою компанією, яка спеціалізується на виробництві інноваційних повітряних суден, сторожових веж та стрілецької зброї.

ДП «Укроборонсервіс» – державне підприємство, основним напрямом діяльності якого є реалізація державних інтересів України у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військово-технічного та спеціального призначення. Підприємство також має свої виробничі потужності та здійснює ремонт, відновлення та модернізацію ОВТ в інтересах Збройних сил України.