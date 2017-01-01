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    Україна скликала у Радбезі ООН дискусію щодо загроз гібридних воєн

    • Сьогодні, 19:57
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    Постійний представник України при ООН&nbsp;Володимир Єльченко
    Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

    До обговорення в Радбезі ООН запрошені міжнародні експерти

    Україна ініціювала проведення обговорень у Радбезі ООН за формулою Аррія «Гібридні війни як загроза міжнародного миру та безпеки», які не обмежуються участю лише членів Радбезу.

    Засідання розпочалося вранці у п'ятницю по Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

    «Міжнародна спільнота повинна мати можливість протистояти новим викликам та застосовувати заходи проти актів гібридної війни, попереджувати їх та захищати права й інтереси жертв та притягувати винних до відповідальності», - заявив, відкриваючи засідання, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

    У цьому зв'язку український дипломат наголосив на необхідності визначити універсальну дефініцію «гібридної війни», розглянути її природу та визначити інструменти протистояння.

    «Ми закликаємо держави-члени використовувати сьогоднішню дискусію для того, щоб зробити внесок у спільні зусилля з обговорення головних аспектів гібридної війни як загрози міжнародному миру та безпеки, а також визначенню міжнародних інструментів для боротьби з цим явищем», - зазначив Єльченко.

    Напередодні українська делегація розіслала в ООН концептуальну записку на тему зустрічі. У документі, зокрема, наголошується, що хоча на офіційному рівні поки немає загального визначення «гібридної війни», це явище поєднує військові, напіввійськові та невійськові інструменти в синхронному порядку з урахуванням конкретної вразливої мети.

    Для виступів на засіданні РБ ООН у форматі Аррії (The Arria Formula Meeting) запрошені міжнародні експерти.

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