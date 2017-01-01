Україна скликала у Радбезі ООН дискусію щодо загроз гібридних воєн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

До обговорення в Радбезі ООН запрошені міжнародні експерти

Україна ініціювала проведення обговорень у Радбезі ООН за формулою Аррія «Гібридні війни як загроза міжнародного миру та безпеки», які не обмежуються участю лише членів Радбезу.

Засідання розпочалося вранці у п'ятницю по Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

«Міжнародна спільнота повинна мати можливість протистояти новим викликам та застосовувати заходи проти актів гібридної війни, попереджувати їх та захищати права й інтереси жертв та притягувати винних до відповідальності», - заявив, відкриваючи засідання, постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

У цьому зв'язку український дипломат наголосив на необхідності визначити універсальну дефініцію «гібридної війни», розглянути її природу та визначити інструменти протистояння.

«Ми закликаємо держави-члени використовувати сьогоднішню дискусію для того, щоб зробити внесок у спільні зусилля з обговорення головних аспектів гібридної війни як загрози міжнародному миру та безпеки, а також визначенню міжнародних інструментів для боротьби з цим явищем», - зазначив Єльченко.

Напередодні українська делегація розіслала в ООН концептуальну записку на тему зустрічі. У документі, зокрема, наголошується, що хоча на офіційному рівні поки немає загального визначення «гібридної війни», це явище поєднує військові, напіввійськові та невійськові інструменти в синхронному порядку з урахуванням конкретної вразливої мети.

Для виступів на засіданні РБ ООН у форматі Аррії (The Arria Formula Meeting) запрошені міжнародні експерти.