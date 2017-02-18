Україна стає Трампу поперек горла, - Le Monde



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Невже карколомний новий президент США теж зламає зуби об Україну?

«Американський президент, безсумнівно, волів би пройти повз це, але Україна постає йому поперек горла, як тільки він робить боязкі спроби укласти велику «угоду» з Росією», - пише Le Monde.

«Забудемо про геополітику і геоекономіки, розглянемо концепцію геогастрономіі. Журналіст Іван Нечипуренко, запрошений на обід до їдальні російського МЗС в Москві, виявив, що легендарні котлети по-київськи були там перейменовані в «котлети по-кримськи». Ось як далеко заходить бажання анексії після того, як Крим був вирваний у України в 2014 роц», - йдеться в статті.

Видання пише, що «анексія» котлет по-київськи вельми символічна: незалежність України, що зачіпає за живе саму суть російської ідентичності, «не завжди перетравлюється». «Реакція Москви зачіпає за живе суть міжнародної системи в епоху, що настала після холодної війни, і залишається величезною перешкодою, що блокує відносини між Росією і Заходо», - зазначає Le Monde.

«Невже карколомний Трамп теж зламає зуби об Україну? В своєму шаленому бажанні почати зовнішню політику заново, не звертаючи уваги на своїх попередників, новий американський президент начебто добре почав, забувши про Київ, Донбасі та Криму заради великої «угоди» з Володимиром Путіним», - продовжує Кауфман.

У статті йдеться, що революційний запал Білого дому стикається з безліччю перешкод: раптом Україна постає поперек горла Дональда Трампа в здійсненні його великого російського задуму. Тому що вона користується підтримкою багатьох діячів у Вашингтоні, в Конгресі і в політико-військовому істеблішменті, а також тому, що принести її в жертву просто-напросто означало б принести в жертву міжнародне право. «А задля цього права проти Росії якраз і були введені як американські, так і європейські санкції», - йдеться в статті.

«Ось вищі чини дипломатії і Пентагону, призначені Трампом, і зайняли позицію з цього питання, підтверджуючи політику адміністрації Обами: ніякого зняття санкцій, ніякої зміни курсу, поки Мінські угоди, покликані розв'язати конфлікт на сході України, не будуть виконані. Крім того, анексія Криму визнається незаконною», - вказує видання.