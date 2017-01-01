Україна та Британія співпрацюватимуть у сфері оборони

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Британія допоможе з навчанням українських військових

Сьогодні, 20 січня, Міністр оборони України Олександр Турчинов та Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон за підсумками зустрічі у Києві підписали Спільну заяву з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері. Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Спільною заявою глави оборонних відомств України та Британії засвідчили готовність до подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних Сил України, співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки, підтримки діяльності з реформування оборонного сектору.

Міністр оборони України та Державний секретар з питань оборони Великої Британії досягли домовленості щодо продовження діалогу стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому форматі впродовж 2017 року.