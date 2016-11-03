«Україна» та «Інтер» прекрасно розуміють, що їм окрім російських серіалів немає чим привабити глядачів – медіаексперт

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Серіали йдуть переважно російськомовні і дублювати їх телеканали українською не хочуть, бо це дорого – Довженко

Українські телеканали з найбільшою часткою російськомовного контенту у ефірі, «Інтер» та «Україна», у разі прийняття закону про мовні квоти на телебаченні розпочнуть боротьбу за російські серіали. Про це у коментарі «Главкому» повідомив медіаексперт Отар Довженко.

«Найбільша проблема із серіалами. Тому що серіали йдуть переважно російськомовні і дублювати їх телеканали не хочуть. Це буде дуже дорого. Я думаю, це буде їх найбільш гнітити і вони будуть більше намагатися від цього відкрутитися. буде йти боротьба за серіали, тому що «Україна» та «Інтер» прекрасно розуміють, що їм окрім російських серіалів немає чим привабити аудиторію», - зазначив експерт.

Окрім цього, у деяких російськомовних ведучих можуть виникнути проблеми із переходом на українську мову. «В принципі там, де ведучі - не росіяни, наприклад, на СТБ прекрасно можуть говорити українською, проблем не буде. Просто їхні маркетологи сказали їм колись, що наша аудиторія ліпше сприймає, коли говорять російською мовою, тому вони і говорять російською. Є ведучі-росіяни, які не знають українську. Очевидно їм буде важко, вони можуть використовувати ті 25%, що лишаться», - додав Довженко.

Зазначимо, що на останньому місці рейтингу Нацради з використання української у ефірі з однаковим результатом 26% опинилися телеканали «Україна» та «Інтер».

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою, мають бути субтитровані державною мовою

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

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