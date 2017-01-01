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    Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу

    • Сьогодні, 02:17
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    Вантажний потяг
    Вантажний потяг

    Перший потяг може відправитися з України вже влітку

    Україна та Іран домовилися про запуск тестового вантажного потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції. Маршрут пролягатиме територією Грузії та Азербайджану.

    Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

    Тестовий потяг може відправитися з України вже влітку і доставить до Ірану агропродукцію, зокрема, зернові.

    Відповідна ініціатива була озвучена після зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із делегацією Ісламської Республіки Іран, що відбулася у середу, 19 квітня, в Києві.

    «Це дуже перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори із тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу», - заявив Омелян.

    Також міністр інфраструктури закликав іранську сторону розглянути можливість транспортування іранської нафти до України, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території нашої держави.

    До слова, перший вантажний поїзд з Великої Британії вирушив 10 квітня до Китаю, розпочавши маршрут відстанню у 12 тисяч кілометрів.

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