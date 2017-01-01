Україна та Іран домовилися про запуск тестового потягу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажний потяг

Перший потяг може відправитися з України вже влітку

Україна та Іран домовилися про запуск тестового вантажного потягу з метою транспортування сільськогосподарської продукції. Маршрут пролягатиме територією Грузії та Азербайджану.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Тестовий потяг може відправитися з України вже влітку і доставить до Ірану агропродукцію, зокрема, зернові.

Відповідна ініціатива була озвучена після зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із делегацією Ісламської Республіки Іран, що відбулася у середу, 19 квітня, в Києві.

«Це дуже перспективний напрямок співпраці для обох країн. Україна повинна розробляти нові міжнародні транспортні коридори із тим, щоб стати надійним транзитним мостом між країнами Європи, Азії і Сходу», - заявив Омелян.

Також міністр інфраструктури закликав іранську сторону розглянути можливість транспортування іранської нафти до України, а також перспективи будівництва нафтопереробного заводу на території нашої держави.

До слова, перший вантажний поїзд з Великої Британії вирушив 10 квітня до Китаю, розпочавши маршрут відстанню у 12 тисяч кілометрів.