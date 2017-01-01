Україна та Іран обговорили співпрацю в енергетичній сфері



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співпраця з Іраном в енергетичній сфері сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, зазначили в Міненерговугілля

У Міненерговугілля України 9 березня провели консультації щодо проекту Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та Ісламської Республіки Іран, зокрема щодо напрямків співробітництва в галузі енергетики. Зустріч з делегацією Ірану провела заступник міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, повідомляє прес-служба Міненерго.

У вступній промові Бойко зазначила про результати двосторонньої співпраці. «Інтереси України щодо співробітництва з Іраном перебувають у площині вигідного та надійного торговельно-економічного партнерства та полягають у виконанні завдань з диверсифікації шляхів енергопостачання та здійсненні ефективної співпраці з Іраном щодо гарантування миру і стабільності в регіоні», - наголосила вона.

За її словами, співпраця з Іраном в енергетичній сфері сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України, забезпечить розвиток та функціонування стабільного і конкурентоспроможного енергетичного сектору нашої держави. Бойко наголосила, що виставка «Iran Expo», успішно проведена у 2016 році, засвідчила значний потенціал країн для розвитку обсягів товарообігу та співробітництва в різних галузях економіки.

Також Бойко окреслила перспективи майбутнього співробітництва, наголосивши, що Українська сторона сподівається на плідний діалог під час шостого засідання Міжурядової українсько-іранської комісії.

Іранська делегація заявила про наміри щодо розширення співробітництва та поінформувала про плани провести цього року також виставку «Iran Expo», залучивши до неї більшу кількість компаній.

Під час засідання сторони узгодили положення проекту Меморандуму про взаєморозуміння, який планують підписати за результатами шостого засідання Міжурядової українсько-іранської спільної комісії з економічного та торговельного співробітництва, яке відбудеться у Києві 9-10 березня 2017 року.

Українську частину Комісії очолює міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Іранську частину Комісії очолює міністр Сільськогосподарського Джихаду Ісламської Республіки Іран Махмуд Ходжаті.