Україна та Мальта домовилися про активізацію контактів на міжпарламентському рівні

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Анджело Фарруджа та Петро Порошенко

Порошенко також звернувся до спікера парламенту Мальти з проханням сприяти визнанню Голодомору в Україні

У рамках державного візиту до Республіки Мальта президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Палати представників парламенту Мальти Анджело Фарруджа.

Про це повідомила прес-служба президента.

Порошенко та спікер парламенту Мальти дійшли згоди щодо необхідності активізації контактів між Україною та Мальтою на міжпарламентському рівні, чому, на їхню думку, сприятиме нещодавно створена у мальтійському парламенті група дружби з Україною.

Порошенко також звернувся до Фарруджі з проханням сприяти визнанню мальтійським парламентом Голодомору в Україні 1932-1933 років актом геноциду українського народу.

Також президент України подякував за незмінну підтримку Мальтою суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та європейських прагнень українського народу.

«Співрозмовники привітали ратифікацію Верховною радою України Конвенції між урядом України і урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», вчора президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною прибув до офіційної резиденції президента Республіки Мальта – Палацу великого магістра у місті Валлетта.