Україна у Мінську порушить питання екології на Донбасі, - Геращенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Фенольному заводі в Торецьку через обстріли не можуть провести ремонтні роботи на лініі шлаконакопичувавчів

Україна на засіданні у Мінську порушить питання екологічної ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко за результатами наради щодо екологічноі ситуаціі, «яка напряму залежить від безпекової і сьогодні погіршується».

«Українська сторона гостро піднімає питання екологіі в Мінську, вимагатимемо допуску ремонтних бригад до критичних об'єктів і створення навколо цих екологічно важливих об'єктів зон безпеки, з постійним моніторингом СММ ОБСЄ і МКЧХ», — заявила Геращенко.

За її словами, на сьогодні катастрофічною залишається ситуація на підприємствах Бахмутського аграрного союзу.

«Там утримується більше 93 тисяч свиней і три роки не можуть провести колекторні і очисні роботи. Технічний ставок-накопичувач для продуктів життєдіяльності тварин переповнений в три рази, і якщо не провести рекреаційні роботи, то всі ці нечистоти потраплять в річку Бахмутку і Сіверський Донець», — написала Геращенко.

Також вона додала, що на Фенольному заводі в Торецьку, який розташований поблизу лініі зіткнення, через замінування і обстріли не можуть провести ремонтні роботи на лініі шлаконакопичувавчів і провести моніторинг стану підземних вод.

Крім того Геращенко наголосила на ситуації навколо Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою міста області.

«Там постійно працюють люди, в основному жінки, а зона безпеки звузилася від двох кілометрів до ста метрів. І, не дай Бог, через обстріли будуть пошкоджені контейнери з хімічними речовинами, це загрожує екологічною катастрофою і ураженням десятків кілометрів, смертельною небезпекою для людей», — заявила Геращенко.