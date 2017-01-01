

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Випереджають Україну Філіппіни, Ліван, Малі та Бангладеш

Україна увійшла до десятки країн з найнижчим рівнем безпеки згідно з оцінкою експертів Всесвітнього економічного форуму, займаючи 127 місце зі 136, поруч із такими країнами, як Гондурас, Кенія, Єгипет, Венесуела, Нігерія, Пакистан, Сальвадор, Ємен та Колумбія.

Випереджають Україну Філіппіни, Ліван, Малі та Бангладеш, повідомляє доповідь ВЕФ «Конкуренція у подорожі й туризмі — 2017».

Перші місця за рівнем безпеки у рейтингу займають Фінляндія, Об’єднані Арабські Емірати, Ісландія та Оман.

Всього в рейтингу оцінюються 136 країн.

Відповідно до загального індексу туристичної конкурентоспроможності, Україна займає 88 місце, випереджаючи Македонію, Гондурас і Танзанію. У першій трійці — Іспанія, Франція та Німеччина.

В плані здоров’я та гігієни в України не все так погано — вона входить у першу десятку країн, посідаючи 8 місце. На перших місцях — Німеччина, Литва та Австрія.

В плані цін Україна посідає 45 місце, за нею — Тайвань, Марокко й Панама, а попереду — Македонія, Південна Африка та Латвія. Найдешевшими країнами виявились Іран, Єгипет і Малайзія.

За рейтингом культурних багатств Україна — на 51 місці, перед Болгарією, Алжиром та Фінляндією. На перших місцях Китай, Іспанія та Франція.

За показниками розвитку туристичного сервісу Україна знаходиться на 71 місці, випереджаючи Македонію, Намібію та Вірменію. Найперші в цій справі — Австрія, Іспанія та США.

За рівнем міжнародної відкритості Україна посідає 78 місце, перед Мавританією, Бутаном і Руандою. Обігнали Україну Азербайджан, Туніс та ОАЕ. На перших місцях — Сінгапур, Австралія та Чилі.

З націленістю на туризм ще гірше — в Україні 90 місце, перед Литвою, Болгарією та Казахстаном. При цьому лідирують Мальта, Сінгапур та Ісландія.

За показниками екологічної стабільності Україна займає 90 місце, випереджаючи Лаос, Казахстан і Бахрейн. Найстабільнішими в плані довкілля за рейтингом є Швейцарія, Австрія та Норвегія.