Україна в ПАРЄ готує звернення щодо поїздки Аграмунта з росіянами до Сирії

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Поїздка голови ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії

Українська делегація в ПАРЄ знати мету поїздки і хто фінансував її

Члени української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи готують звернення щодо інформації про поїздку голови ПАРЄ Педро Аграмунта разом з російською делегацією до Сирії. Про це журналістам повідомив член делегації, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський.

«Наша делегація вже готує відповідне звернення. Ми хочемо зрозуміти не тільки питання, хто запросив і чому поїхав, нас цікавить - а як поїхав. За нашою інформацією, це був приватний літак, літак Російської Федерації... Ми хочемо почути відповіді на питання, хто фінансував це перебування, якою була мета цього перебування», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Варто зауважити, що насправді російські делегати не є членами ПАРЄ, оскільки вони, уникаючи санкцій, відмовилися подавати до Страсбурга перелік своєї делегації.

Також лишається незрозумілим статус Аграмунта на чолі делегації, адже ані Асамблея, ані її органи не уповноважували його на такі дії.

Нагадаємо, у 2014 році ПАРЄ ухвалила резолюцію та позбавила російську делегацію права голосу на рік через анексію Криму. У відповідь російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ. У 2016 та 2017 роках Росія не надіслала у Страсбург список своєї делегації, тим самим уникла голосування, на якому мало б вирішитися питання продовження припинення права голосу.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.

Джерело: Укрінформ