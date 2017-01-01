Україна в ПАРЄ ініціює імпічмент Аграмунта, якщо він не складе повноважень

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Фото: Георгій Логвинський розповів про плани ПАРЄ щодо Педро Аграмунта

Аграмунт не був присутній на засіданні ПАРЄ і не склав своїх повноважень

Українська делегація має намір ініціювати зміни до регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи для імпічменту глави асамблеї Педро Аграмунта, якщо він не складе повноважень до наступної сесії.

Про це розповів віце-президент ПАРЄ народний депутат України Георгій Логвинський.

«Якщо він це не зробить до наступної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, то ми проголосуємо за зміни до регламенту, за якими будуть повноваження у Парламентської асамблеї робити імпічмент», - зазначив Логвинський.

На думку віце-президента ПАРЄ, Україна у будь-якому разі досягла своєї мети і дала зрозуміти, наскільки негативні наслідки може викликати співпраця з Росією.

«Ми пояснили, що Росія - це токсично, будь-яка співпраця із Росією дуже негативно може впливати на подальшу долю зазначених парламентарів. Навіть захисники Кремля мовчали весь цей час, бо розуміли, що для них це може бути кінцем кар'єри. Перша мета була досягнута, так звану російську коаліцію ми розгромили», - вважає Логвинський.

На його думку, щодо Аграмунта «питання закрите», бо він втратив довіру і повноваження, оскільки тепер не має права представляти Асамблею, робити будь-які заяви, йому перекрите фінансування.