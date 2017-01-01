Україна в суді ООН у Гаазі: зброю бойовикам постачає Росія

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Міжнародний суд ООН

Україна просить суд застосувати тимчасові заходи проти РФ до вирішення справи по суті

Офіційний представник України на слуханнях у Міжнародному суді ООН у позові до Росії Олена Зеркаль просить суд застосувати тимчасові заходи проти РФ до вирішення справи по суті. Про це вона заявила у виступі на засіданні Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Зеркаль, зокрема, наголосила, що кількість пострілів, що лунають на сході України, підтверджує, що інша сторона постачає зброю для бойовиків. «Кількість здійснених пострілів лише в Авдіївці за останні тижні сягнула майже 50 тисяч одиниць. Ця кількість боєприпасів еквівалентна 80 заповненим вантажним вагонам. Водночас офіційний представник президента РФ публічно висловлює надію, що у бойовиків на сході України не закінчаться боєприпаси. Чи може лишатися якийсь сумнів у тому, хто постачає це озброєння? Ні. Це робить Російська Федерація», – заявила вона.

Зеркаль наголосила, що в даній ситуації Україна розраховує на застосування Міжнародним судом тимчасових заходів, одним з яких є пряма заборона Росії на подальшу підтримку проросійських бойовиків.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

6 березня в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання у цій справі.

Джерело: Європейська правда