Україна вчетверо скоротила добовий відбір газу зі сховищ

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В п’ятницю, 24 лютого, з підземних сховищ було відібрано 21,4 мільйона кубометрів газу

Українські споживачі через значне підвищення температури повітря більш як учетверо скоротили добовий відбір із підземних сховищ газу. Про це свідчать оперативні дані компанії «Укртрансгаз», пише «Радіо Свобода».

Згідно з цими даними, в п’ятницю, 24 лютого, з підземних сховищ було відібрано 21,4 мільйона кубометрів газу. Це більш як учетверо менший обсяг, ніж було, наприклад, 1 лютого, коли за добу споживачі спожили 91,8 мільйона кубометрів.

Станом на початок доби 25 лютого в українських сховищах було понад 8,4 мільярда кубометрів газу. Від початку року запаси зменшилися майже на 2,6 мільярда кубометрів.

Україна увійшла в 2017 рік із запасами природного газу в своїх підземних сховищах в обсязі 11 мільярдів 993 мільйона кубометрів.

За більш як два з половиною місяці від початку опалювального сезону запаси зменшилися на 2 мільярди 739 мільйонів кубометрів, або на 18,6%.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що опалювальний сезон, з точки зору температурних умов, в Україні триватиме від 160 до 180 днів.

У НАК «Нафтогаз України» вважають сформовані в підземних сховищах запаси газу достатніми для проходження опалювального сезону та заявляють, що мають у своєму розпорядженні технічні можливості для додаткового імпорту на випадок суворої зими.

За розрахунками компанії, на кінець опалювального сезону у сховищах залишатиметься 7 – 8 мільярдів кубометрів при допустимому значенні 5 мільярдів кубометрів.