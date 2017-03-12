Україна відновила водопостачання в окремі райони окупованої Луганщини

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Частина окупованих міст знову отримуватиме воду згідно затверджених графіків подачі води

Українська сторона відновила подачу води на окуповані території Луганської області.

Про це повідомляється на сайті підприємства «Луганськвода».

«Увечері, 11 березня 2017 р, після раптового припинення подачі води із Західної фільтрувальної насосної станції, Україна відновила постачання води на територію «республіки», - йдеться у повідомленні.

У водоканалі зазначають, що після входження насосних станцій в робочий режим, жителі тимчасово окупованих міст Стаханов, Кіровськ, Брянка, Первомайськ, Алчевськ, Перевальськ, Красний Луч та Антрацит знову отримуватимуть воду згідно затверджених графіків подачі води.

Нагадаємо, бойовики заявляли, що Україна в ніч на 11 березня припинила подачу води на окуповану територію Луганщини з Західної фільтрувальної станції, через що змінено графіки подачі води.

11 березня також було відновлено водопостачання у Кадіївці та Первомайську на Луганщині відновлено водопостачання.