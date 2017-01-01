Україна відновлює сполучення з країнами ЄС річкою і морем

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Теплохід «Принцеса Дніпра»

За графіком між Києвом та Фетешті (Румунія) в цьому році має відбутися ще 9 рейсів

У неділю, 21 травня, до Києва (Пасажирська набережна р. Дніпро причал № 9, Поштова площа) прибув круїзний теплохід «Принцеса Дніпра».

Привітав пасажирів та екіпаж судна, а також співробітників Адміністрації річкових портів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє прес-служба міністерства.

«Хочу подякувати керівництву та всім співробітникам Адміністрації річкових портів України за їх роботу. Це велика радість, що ми відновлюємо пасажирське сполучення України з країнами ЄС річкою і морем. Після перерви у три роки це перше судно, яке здійснює такий рейс. А цього року планується 9 рейсів», - наголосив Омелян.

Він зазначив, що це добрий початок для відновлення міжнародного сполучення. «Ми маємо величезний потенціал Дніпра та Південного Бугу, який ми мусимо реалізувати. Минулого року завдяки приватній ініціативі компанії кияни та гості столиці мали змогу знову здійснювати прогулянки на «Ракетах», які ходять по Дніпру. Цього року такий проект запрацює на Південному Бузі», - сказав Омелян.

«Маршрут «Принцеси Дніпра»: м. Фетешті (Румунія) - Одеса- Миколаїв –Херсон-Дніпро-Київ. Із зупинкою у Запоріжжі. За словами капітана, на маршруті все гаразд, все працює в штатному режимі», - зазначив Сергій Бомчак, керівник Адміністрації річкових портів України.

Лайнер типу ріка-море «Принцеса Дніпра» український річковий круїзний чотирипалубний теплохід, довжиною 125 м та шириною 16,7м.

За графіком між Києвом та Фетешті (Румунія) в цьому році має відбутися ще 9 рейсів. Державне підприємство «Адміністрація річкових портів» сподівається на подальшу співпрацю у перевезеннях та розвиток міжнародного річкового сполучення з Україною.