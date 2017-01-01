Україна відремонтує трасу Київ-Чоп за 1 млрд гривень

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Уряд схвалив реконструкцію автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп

Кабінет міністрів України виділив 1009 млн грн на реконструкцію ділянки на трасі Київ-Чоп

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за результатами засідання КМУ, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що Житомирщина отримала зелене світло на реалізацію інфраструктурного проекту з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп загальною вартістю 1009 млн грн.

Також уряд ухвалив відповідне рішення щодо передачі земельної ділянки в Житомирській області для реконструкції автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп на ділянці км 129+600 – км 151+73.

Довідка: Автомобільна дорога Київ-Чоп включена в маршрут Е-40 доріг міжнародної мережі, входить в міжнародний транспортний коридор Критський № 3 та національний Європа-Азія, що забезпечує транспортний зв’язок в напрямку «Захід-Схід».