Україна відзначає День Соборності: будуть урочистості й флешмоби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

День Соборності в Україні

У Києві на мосту Патона збирають «Живий ланцюг Соборності»

В Україні 22 січня святкують День Соборності. Саме в цей день у 1919 році було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.

Як повідомили в прес-службі КМДА, до Дня Соборності в Києві заплановані урочистості за участю керівництва держави, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників АТО, представників української діаспори, громадських об'єднань і релігійних організацій, діячів науки та культури.

«У цей день – 22 січня – відбудеться традиційне покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Також відкриють меморіальну дошку на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця (на вул. Січових Стрільців)», - зазначається в повідомленні.

Крім того, на столичному мосту Патона о 10.00 відбудеться флешмоб «Живий ланцюг Соборності», у якому учасники заходу об'єднають два береги Дніпра «живим» ланцюгом.

Святкування відбудуться по всій Україні, зокрема, в прифронтовому Маріуполі святкування Дня соборності почнуть з флешмобу біля будівлі Драматичного театру. Там активісти планують створити ланцюг єднання навколо театру, тримаючи в руках повітряні кулі. Після цього на Театральній площі маріупольці вишикуються в живий тризуб і, заспівавши гімн України, випустять кулі в небо.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року, згідно з указом Президента України № 42/99 від 21 січня 1999 року.

Нагадаємо також, що 22 січня буде три роки з того часу, як Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і Роман Сеник стали першими жертвами Революції гідності: вони були вбиті 22 січня 2014 року.