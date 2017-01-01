Україна вимагатиме, аби обстріли Авдіївки визнали воєнним злочином

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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе закликала Європарламент ухвалити на наступному пленарному засіданні резолюцію щодо загострення ситуації на Донбасі

Українська сторона наполягає, що загострення з боку Росії безпекової ситуації на Донбасі має кваліфікуватися, як воєнні злочини.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони у понеділок у Брюсселі.

«Ми переконані, що усе, що нині відбувається в Авдіївці, має бути кваліфіковано, як воєнні злочини та грубе порушення Женевської конвенції», - заявила український урядовець у своєму виступі перед європарламентаріями.

Вона особливо відзначила, що біля Авдіївки російські окупаційні війська застосовують важке озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню, для обстрілів житлових кварталів.

«Як показали останні події, російська агресія проти України, є також головним викликом для Європи та усього цивілізованого світу», - сказала віце-прем’єр-міністр.

Климпуш-Цинцадзе закликала Європарламент ухвалити на наступному пленарному засіданні у лютому резолюцію щодо загострення ситуації на Донбасі.

Український урядовець наголосила, що Україні не потрібно нагадувати про зобов’язання щодо повного виконання Мінських домовленостей, адже Київ неухильно їх дотримується.