Україна виплатила 505 млн доларів за євробондами

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Загальна сума купонного платежу станом на 1 березня становить 505,429 млн. доларів, повідомили у міністерстві фінансів

Міністерство фінансів України здійснило виплатило 505,429 млн дол. купонного доходу за облігаціями зовнішньоїдержавної позики (ОЗДП) 2015 року.

Так, за даними Мінфіну, 1 березня 2017 року Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за 9 серіями ОЗДП, що були випущені державою в листопаді 2015 року в рамках проведеної боргової операції з державним та гарантованим державою боргом.

«Загальна сума купонного платежу станом на 1 березня становить 505,429 млн. дол.», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна виплатила перший купон за реструктуризованими єврооблігаціями у березні 2016-го року.

Нагадаємо, 27 серпня 2015 року уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів, який підлягає реструктуризації, або близько 3,6 млрд дол. і відтермінування на 4 роки виплат за зобов’язаннями.

При цьому Росія відмовилася брати участь у реструктуризації боргу.

Також нагадаємо, що 17 лютого 2016 року Росія подала в лондонський суд на Україну у справі про 3 млрд дол. боргу.

Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.