Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено

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Фото: Апарат РНБО Випробування ракет

Під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності

Сьогодні відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

«Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», - сказав секретар РНБО.

Турчинов також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».