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    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено

    • Сьогодні, 17:31
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    Випробування ракет
    Фото: Апарат РНБО
    Випробування ракет

    Під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності

    Сьогодні відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК «Укроборонпром» та Державного космічного агентства України. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

    За словами Турчинова, під час випробувань було здійснено перевірку системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

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    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено
    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено
    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено
    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено
    Україна випробувала свої нові ракети: в цілі влучено

    «Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», - сказав секретар РНБО.

    Турчинов також наголосив, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».

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