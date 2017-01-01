  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна встановила нові мита на деяку продукцію з Росії

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка
    Фото УНІАН

    Мита на круги шліфувальні експортерів з Російської Федерації встановлено на рівні 33,83%

    Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв'язці походження з Російської Федерації.

    Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України, до російських експортерів застосовується антидемпінгове мито строком на п'ять років у розмірі:

    • для експортера-виробника ВАТ «Волзький абразивний завод», розташованого у місті Волзький Волгорадської області, – 6,54%;
    • для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83%.

    «Застосування зазначених антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, торговельна війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі. 

    Читайте також
    Росія митниця Мінекономіки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ