Україна встановила нові мита на деяку продукцію з Росії

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Фото УНІАН

Мита на круги шліфувальні експортерів з Російської Федерації встановлено на рівні 33,83%

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв'язці походження з Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України, до російських експортерів застосовується антидемпінгове мито строком на п'ять років у розмірі:

для експортера-виробника ВАТ «Волзький абразивний завод», розташованого у місті Волзький Волгорадської області, – 6,54%;

для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83%.

«Застосування зазначених антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, торговельна війна з Анкарою коштувала Москві 1,3-1,5 млрд доларів, а російські споживачі втратили можливість купувати дешеві турецькі овочі.