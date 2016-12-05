Україна встановила рекорд урожаю зернових за всю історію незалежності

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Врожай зернових в Україні

Врожай на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році

За попередніми статистичними даними, у 2016 році виробництво в Україні зернових та зернобобових культур у заліковій вазі становило 66 млн тонн. Цей урожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За її даними, також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).

Загалом середня врожайність становила 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га, ніж у 2015 р.). Зокрема зібрано:

пшениці – 26,0 млн тонн при урожайності 42,1 ц/га;

кукурудзи на зерно – майже 28 млн тонн при урожайності 66,0 ц/га;

ячменю – 9,4 млн тонн при урожайності 33,0 ц/га;

жита – 391,5 тис. тонн при урожайності 27,3 ц/га;

вівса – 499,0 тис. тонн при урожайності 23,9 ц/га;

гречки – 176,4 тис. тонн при урожайності 11,5 ц/га;

гороху – 745,6 тис. тонн при урожайності 31,3 ц/га;

рису – 64,8 тис. тонн при урожайності 54,0 ц/га;

Із технічних культур:

цукрових буряків – 13,9 млн тонн при урожайності 482,4 ц/га;

соняшнику – 13,6 млн тонн при урожайності 22,4 ц/га;

сої – 4,3 млн тонн при урожайності 23,1 ц/га.

Крім того: