Україна встановила рекорд урожаю зернових за всю історію незалежності
- Сьогодні, 11:23
-
Розсилка
Врожай зернових в Україні
Врожай на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році
За попередніми статистичними даними, у 2016 році виробництво в Україні зернових та зернобобових культур у заліковій вазі становило 66 млн тонн. Цей урожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За її даними, також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).
Загалом середня врожайність становила 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га, ніж у 2015 р.). Зокрема зібрано:
- пшениці – 26,0 млн тонн при урожайності 42,1 ц/га;
- кукурудзи на зерно – майже 28 млн тонн при урожайності 66,0 ц/га;
- ячменю – 9,4 млн тонн при урожайності 33,0 ц/га;
- жита – 391,5 тис. тонн при урожайності 27,3 ц/га;
- вівса – 499,0 тис. тонн при урожайності 23,9 ц/га;
- гречки – 176,4 тис. тонн при урожайності 11,5 ц/га;
- гороху – 745,6 тис. тонн при урожайності 31,3 ц/га;
- рису – 64,8 тис. тонн при урожайності 54,0 ц/га;
Із технічних культур:
- цукрових буряків – 13,9 млн тонн при урожайності 482,4 ц/га;
- соняшнику – 13,6 млн тонн при урожайності 22,4 ц/га;
- сої – 4,3 млн тонн при урожайності 23,1 ц/га.
Крім того:
- картоплі – 20,9 млн тонн при урожайності 160,7 ц/га;
- овочів – 9,0 млн тонн при урожайності 208,2 ц/га;
- плодів та ягід - 2050 тис. тонн при урожайності 99,5 ц/га;
- винограду – 400 тис. тонн при урожайності 95,7 ц/га.