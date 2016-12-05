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    Україна встановила рекорд урожаю зернових за всю історію незалежності

    • Сьогодні, 11:23
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    Врожай зернових в Україні
    Врожай зернових в Україні

    Врожай на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році

    За попередніми статистичними даними, у 2016 році виробництво в Україні зернових та зернобобових культур у заліковій вазі становило 66 млн тонн. Цей урожай є рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більший, ніж у 2015 році, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    За її даними, також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га).

    Загалом середня врожайність становила 46,1 ц/га (більше на 5,0 ц/га, ніж у 2015 р.). Зокрема зібрано:

    • пшениці – 26,0 млн тонн при урожайності 42,1 ц/га;
    • кукурудзи на зерно – майже 28 млн тонн при урожайності 66,0 ц/га;
    • ячменю – 9,4 млн тонн при урожайності 33,0 ц/га;
    • жита – 391,5 тис. тонн при урожайності 27,3 ц/га;
    • вівса – 499,0 тис. тонн при урожайності 23,9 ц/га;
    • гречки – 176,4 тис. тонн при урожайності 11,5 ц/га;
    • гороху – 745,6 тис. тонн при урожайності 31,3 ц/га;
    • рису – 64,8 тис. тонн при урожайності 54,0 ц/га;

    Із технічних культур:

    • цукрових буряків – 13,9 млн тонн при урожайності 482,4 ц/га;
    • соняшнику – 13,6 млн тонн при урожайності 22,4 ц/га;
    • сої – 4,3 млн тонн при урожайності 23,1 ц/га.

    Крім того:

    • картоплі – 20,9 млн тонн при урожайності 160,7 ц/га;
    • овочів – 9,0 млн тонн при урожайності 208,2 ц/га;
    • плодів та ягід - 2050 тис. тонн при урожайності 99,5 ц/га;
    • винограду – 400 тис. тонн при урожайності 95,7 ц/га.
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