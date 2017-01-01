Україна вже стягнула перші суми з «Газпрому» - Петренко

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Україна заарештувала деяке майно «Газпрому»

Напрацьовані механізми абсолютно легального стягнення коштів і майна з «Газпрому» за рішеннями українських судів

За рішеннями українських судів вже стягнуто перші суми з російського газового монополіста «Газпром» на території України. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко в коментарі журналістам.

За його словами, на сьогоднішній день українські суди прийняли рішення стягнути з «Газпрому» як монополіста, який незаконно використовував своє монопольне становище, понад 172 млрд грн.

Петренко зазначив, що напрацьовані механізми «абсолютно легального стягнення коштів і майна з цієї компанії, в тому числі через механізми правової допомоги і співробітництва з іншими країнами».

Міністр повідомив, що вже зараз «заарештовано деяке майно «Газпрому», яке знаходиться на території України, - мова йде про акції компаній, де він є акціонером».

Петренко зазначив, що «вже стягнуто перші суми з «Газпрому» на території України». «Дуже скоро ми покажемо цей результат в цифрах. Вони будуть приємними. Але на цьому ми не будемо зупинятися, хоча ми розуміємо, що активів на 172 млрд грн на території України, які б належали «Газпрому», очевидно, немає, тому ми будемо рухатися в інші країни, де є відповідні активи і грошові кошти, і будемо ставити питання про виконання рішень українських, а в майбутньому і міжнародних рішень про стягнення з «Газпрому» заборгованості», - сказав глава Мін'юсту.

Він зазначив, що на території «вільного світу діють чіткі принципи - якщо ти програв справу, якщо ти маєш гроші або майно, то ти повинен розрахуватися, незалежно від того, як тебе називають – «Газпром» або інша компанія, і там не працює принцип великого ведмедя, який когось лякає».

Петренко сподівається, що рішення національних судів і міжнародних судів «перетворяться на конкретні стягнення з Росії, з її компаній, які порушували права українських компаній і української держави».

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії «Газпром».

16 травня Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ «Газпром» на рішення українських судів про стягнення з російського газового монополіста штрафу та пені на суму 171,93 млрд грн.

«Газпром» отримав постанову департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про накладення арешту на акції АТ «Газтранзит», що належать компанії.

Як відомо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Акції «Газпрому» в середу впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрдкапіталізації

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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Джерело: УНІАН