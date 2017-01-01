Україна за кілька днів використала річну квоту ЄС на імпорт меду

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Мед

Квота на імпорт м'яса птиці на перший квартал 2017 року теж повністю вичерпана

Тарифні квоти на імпорт країнами ЄС українського меду на 2017 рік вже вичерпані станом на 11 січня.

Про це заявила заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, інформує прес-служба відомства.

«Як і в минулому році, українська аграрна продукція користується великим попитом серед європейських імпортерів. Про це свідчать показники використаних квот станом на 11 січня 2017 року. Наприклад, вже повністю використано обсяги тарифних квот для безмитного експорту українського меду. Квота на імпорт м'яса птиці на перший квартал поточного року також повністю вичерпана», - зазначила вона.

Так, станом на 11 січня 2017 року квоти на імпорт українського меду європейськими країнами (5200 тонн) вичерпано на 100%, на 64% вичерпана квота на цукор (поставлено 12 834 тонни при квоті 20 070 тонн), на 78% - на виноградні та яблучні соки (поставлено 9 373,6 т при квоті 12 000 т).

За словами Трофімцевої, за 2016 рік було використано повністю квоти на мед, цукор, овес, ячмінну крупу та борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи.

«Нова статистика знову підкреслює важливість нашої роботи у питаннях розширення доступу українських аграрних експортерів до ринків ЄС. Це питання буде залишатись в 2017 році на порядку денному роботи нашої команди», - запевнила вона