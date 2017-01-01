Україна за п’ять місяців збільшила транзит газу на 21,8%

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Газотранспортна система

Україну в січні-травні цього року транспортували через газотранспортну систему 38,255 млрд кубометрів газу

Україна в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему на 21,8% (на 6,858 млрд кубів) – до 38,255 млрд кубометрів.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на дані «Укртрансгазу».

Згідно з даними, у тому числі транзит газу через Україну в Європу за п'ять місяців становив 37,33 млрд кубів, Молдову – 1,221 млрд кубів.

За підсумками травня, транзит газу збільшився на 19,4% (на 1,256 млрд кубів) порівняно з аналогічним місяцем 2016 року – до 7,725 млрд кубів.

У тому числі транзит газу через Україну в Європу в минулому місяці становив 7,646 млрд кубів, Молдову – 79,2 млн кубометрів.

Нагадаємо, станом на 31 травня запас газу в підземних газосховищах України перевищив 10 млрд кубометрів.

«Главком» також повідомляв, нещодавно через борги припинено газопостачання однієї з найбільших в Україні ТЕЦ.