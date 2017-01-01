Україна за рік виплатила 11,5 млрд гривень пенсіонерам з окупованих територій Донбасу

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Точних даних про кількість пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих та тих, що виїхали до інших країн, немає, заявили у Пенсійному фонді

У 2016 році Пенсійний фонд перерахував внутрішньо переміщеним особам з ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей) пенсій на 11,5 млрд грн. Це більш ніж удвічі менше, ніж у 2015 році. Про це повідомляється у річному звіті голови ПФУ Андрія Зарудного.

У 2016 році видатки на пенсійні виплати по всій Україні становили 249,8 млрд грн, що на 12,3 млрд грн менше порівняно з 2015 роком. Це зменшення пов’язане переважно із призупиненням виплат пенсіонерам з-поміж ВПО.

Загалом на пенсійні виплати пенсіонерам з-поміж ВПО у 2016 році спрямовано 11,5 млрд грн, що на 17,9 млрд грн менше порівняно з 2015 роком, коли річні виплати для пенсіонерів ОРДЛО сягали майже 30 млрд грн.

«Разом унаслідок проведених заходів щодо підтвердження правомірності пенсійних виплат особам з-поміж ВПО економія коштів Пенсійного фонду України становила 13,5 млрд гривень», – йдеться у звіті.

У грудні 2016 року пенсії виплачувалися 548,9 тис. пенсіонерів з-поміж ВПО, що на 407,1 тис. менше порівняно з відповідним періодом 2015 року. На територіях Донецької та Луганської областей, тимчасово не підконтрольних українській владі, на серпень 2014 року перебувало 1278,2 тис. пенсіонерів.

Зменшення кількості пенсіонерів з ОРДЛО, яким Україна продовжує платити пенсії, відбулось через посилення верифікаційних заходів з боку Пенсійного фонду та СБУ.

У 2016 році всіх пенсіонерів з-поміж ВПО переведено на отримання виплат через рахунки та мережу Ощадбанку та запроваджено їх постійну верифікацію, зокрема шляхом видачі електронних пенсійних посвідчень (у 2016 році оформлено видачу 216,7 тис. ЕПП).

«При цьому точних даних про чисельність пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території, зокрема про померлих та тих, що виїхали в інші країни, немає», – вказує Пенсійний фонд України.

Нагадаємо, у березні проросійські бойовики відібрали контроль над низкою заводів та шахт, які працювали на території ОРДЛО і продовжували платити податки в бюджет України. Після цього президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБОУ про припинення вантажообігу з окупованими територіями.

Джерело: Наші гроші