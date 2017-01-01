Україна заборонила транзит продуктів до Придністров’я
- Сьогодні, 06:29
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«Рішення України негативно позначиться на продовольчому забезпеченні республіки», - бідкаються у невизнаному Придністров’ї
Україна заборонила через свою територію транзит продовольчих вантажів до невизнаного Придністров'я.
Про це під час екстреного засідання заявив так званий міністр сільського господарства і природних ресурсів «Придністровської молдавської республіки» Єфимій Коваль повідомляє офіційний сайт глави «республіки».
Коваль розповів, що про таку заборону їх листом попередила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Автори документу посилаються на розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини України, датований 17 травня поточного року, яким визначено, що з 20 травня пропуск підконтрольних вантажів у режимі транзиту через територію України, які направляються до Придністров'я, буде здійснюватися лише за умови погодження з Національним агентством з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова. Попередні узгодження транзиту по території України у придністровському напрямку визнані недійсними», - заявив Коваль.
Він також навів дані, що «тільки за 2017 рік подано 83 заявки на 293 машини і перевезено до Придністров'я понад 6 тисяч тонн вантажів, що надходять в республіку через український порт з 29 країн світу».
Коваль додав, що «рішення України негативно позначиться на продовольчому забезпеченні республіки».
«Главком» також повідомляв, що Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.