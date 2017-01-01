Україна закликала американських сенаторів ввести санкції за «націоналізацію» підприємств на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр України закликає також ввести санкції за порушення прав людини в окупованому Донбасі

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася в Брюсселі з главою комітету з питань збройних сил Сенату США Джоном Маккейном і головою комітету Сенату з питань внутрішньої безпеки Роном Джонсоном.

Про це повідомила прес-служба Кабміну.

Під час зустрічі віце-прем'єр-міністр повідомила американським колегам про загострення ситуації на Сході України, посилення обстрілу українських позицій та про свідомі провокації бойовиків.

«Українська сторона закликає до трансатлантичній єдності в питанні збереження західних санкцій проти РФ, а також можливого включення в санкційні списки осіб, які є відповідальними за захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях. Також, причетних до системних порушень прав людини на окупованих територіях», - йдеться у повідомленні.

Климпуш-Цинцадзе подякувала Джону Маккейну за позицію під час слухань в американському Сенаті 21 березня.

На них він вкотре підтримав ідею надання Україні летального озброєння. Також віце-прем'єр-міністр подякувала за особисті зусилля Маккейна в контексті врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, що Климпуш-Цинцадзе в Брюсселі обговорила з партнерами України по НАТО питання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Балаклії. Допомогти Україні зголосились в США та Словаччина.