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    Україна закликала вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування журналіста Семени

    • Сьогодні, 00:56
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    Журналіст М. Семена переслідується за політичними мотивами, зазначили в МЗС

    Україна закликає міжнародне співтовариство вплинути на Російську Федерацію з вимогою припинити переслідування кримського журналіста Миколи Семени.

    Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

    «Журналіст М. Семена переслідується за політичними мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини! Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на РФ з вимогою припинити переслідування М. Семени та інших українських громадян», — написала вона у Twitter.



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