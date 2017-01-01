Україна заплатила 2 млн. грн. за водопостачання для окупованого Луганська

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Кошти «Попаснянському водоканалу» були перераховані сьогодні

Сьогодні, 6 лютого, комунальному підприємству «Попаснянський водоканал» було сплачено 2 мільйони гривень за водопостачання на непідконтрольну Уряду України територію Луганської області. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань окупованих територій.

У відомстві додають, що кошти надійшли на рахунок КП «Попаснянський водоканал» за спожиту населенням воду у січні 2017 року.

«Оплата за водопостачання з непідконтрольних Уряду України територій здійснюється за механізмом узгодженим під час засідань Тристоронньої контактної групи з питань мирного врегулювання конфлікту на сході України», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, комунальне підприємство є постачальником води для 80 тисяч жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, а також близько 1,2 млн жителів Луганської області – на тимчасово окупованих територіях. Окупанти не розраховуються за воду, станом на грудень 2016 року борг становив 277 мільйонів гривень.