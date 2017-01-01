Україна запропонувала на засіданні ООН вшанувати Чуркіна хвилиною мовчання

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Представник російської делегації сказав, що російські дипломати «вдячні за теплі слова і вираження співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія»

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко запропонував членам Радбезу вшанувати хвилиною мовчання смерть постійного представника Російської Федерації Віталія Чуркіна.

Про це він сказав, відкриваючи засідання Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі.

«Дорогі колеги, як ви знаєте, учора Рада ухвалила заяву для преси у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації в ООН. Як президент Ради безпеки, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання смерть посла Віталія Чуркіна», - сказав Єльченко.

Після хвилини мовчання представник російської делегації сказав, що російські дипломати «вдячні за теплі слова і вираження співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія».

Потім свої співчуття почали висловлювати інші члени Ради безпеки.

Як раніше повідомлялося, Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом демократії».

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.