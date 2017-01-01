Україна запровадила антидемпінгові мита щодо ряду товарів з Росії
- Сьогодні, 20:04
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Крім того, мита щодо імпорту аміачної селітри будуть переглянуті
Україна запровадила антидемпінгові мита щодо російських виробників кругів шліфувальних на керамічній зв’язці. Як повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.
За його даними, для відкритого акціонерного товариства «Волзький абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташований у місті Волзький у Волгоградській області мито становитиме 6,54%, а для всіх інших російських експортерів - 33,83 %.
В Міністерстві кажуть, що застосування зазначених антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема, сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків.
Крім того, вищезгадана комісія вирішила переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну аміачної селітри походженням з Російської Федерації. В Міністерстві нагадали, що чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну російської аміачної селітри були застосовані ще у травні 2008 року. У 2014 році вони були продовжені на 5 років - до липня 2019 року.
30 березня цього року Мінагрополітики повідомило, що у зв'язку із зупинкою виробництва та відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємствами, існує необхідність переглянути заходи.
Міністерство економіки також повідомило про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.
Нагадаємо, Міжнародна комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) розпочала розслідування щодо імпорту міндобрив з Росії в червні 2015 року на підставі скарги хімпідприємств Черкаський «Азот», «Сєвєродонецьке об'єднання« Азот »і« Концерн «Стирол», які входять до групи Ostchem Дмитра Фірташа.
Як повідомлялося раніше, призначена в 2015 р замміністра МЕРТ і торговий представник України Наталія Микольська ще в 2014 р за скаргою компаній Фірташа представляла їх інтереси і тоді домоглася введення антидемпінгових мит на аміачну селітру. Тепер вона вже як чиновник з правом голосу входить до складу МКМТ, яка приймає рішення про введення нових обмежень на імпорт добрив з РФ.
Проти нового обмеження імпорту азотних добрив шляхом введення мит виступили українські аграрії. Вони також зажадали провести антимонопольне розслідування проти українських виробників у зв'язку з тим, що внутрішні ціни на добрива вище експортних. У свою чергу Антімопольний комітет уже проводить антимонопольне розслідування на ринку аміачної селітри за скаргою Полтавського ГЗК.
У листопаді 2016 року повідомлялося про антидемпінгове розслідування щодо імпорту з Росії в Україну мінеральних добрив - карбаміду і карбамідно-аміачної суміші (КАС).