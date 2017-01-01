Україна запровадила антидемпінгові мита щодо ряду товарів з Росії

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Крім того, мита щодо імпорту аміачної селітри будуть переглянуті

Україна запровадила антидемпінгові мита щодо російських виробників кругів шліфувальних на керамічній зв’язці. Як повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, таке рішення ухвалила Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

За його даними, для відкритого акціонерного товариства «Волзький абразивний завод» (ВАТ «ВАЗ»), що розташований у місті Волзький у Волгоградській області мито становитиме 6,54%, а для всіх інших російських експортерів - 33,83 %.

В Міністерстві кажуть, що застосування зазначених антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема, сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків.

Крім того, вищезгадана комісія вирішила переглянути антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну аміачної селітри походженням з Російської Федерації. В Міністерстві нагадали, що чинні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну російської аміачної селітри були застосовані ще у травні 2008 року. У 2014 році вони були продовжені на 5 років - до липня 2019 року.

30 березня цього року Мінагрополітики повідомило, що у зв'язку із зупинкою виробництва та відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємствами, існує необхідність переглянути заходи.

Міністерство економіки також повідомило про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації.