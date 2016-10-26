Україна запустить потяги у ще дві європейські країни

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Ведуться перемовини щодо задіяння аеропорту в Ужгороді, який матиме виходи на дві держави

Україна веде перемовини щодо запуску потягів до ще одного польського міста Холм, а також в Словаччину та Угорщину.

Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв'ю «Європейській правді».

«Україна запустила потяг Київ-Перемишль з контролем по ходу руху. Заповнення поїзда, до речі, відмінне, наскільки мені відомо. І це тільки початок: вже пішов процес запуску маршрутів з Волині в Хелм, з Мукачева в Будапешт, з Ужгорода в Кошице», – зазначив він.

До того ж, як зазначив Соколюк, ведуться перемовини щодо задіяння аеропорту в Ужгороді, який матиме виходи на дві держави.

«Більш того, зараз є різні ідеї, як задіяти аеропорт в Ужгороді. Цей аеропорт розташований прямо на кордоні. Зараз він не працює. І обговорюється ідея – насправді дуже класна – зробити аеропорт з виходом на дві держави. Тобто два виходи з терміналу, в одну сторону – Словаччина, в іншу – Україна», – додав Соколюк.