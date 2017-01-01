  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна займає одне з перших місць за рівнем смертності на дорогах - Кмес

    • Сьогодні, 09:22
    • Розсилка
    Фото: Уніан

    За рік на 100 тисяч наслення в ДТП гинуть 13 осіб

    Консультативна місія Європейського Союзу (Кмес) передала Харківській області комплект наборів алкотестерів. Єврочиновники очікують, що  це знизить смертність на дорозі через п'яних водіїв, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіціі Харківської області.

    «Україна займає одне з перших місць за рівнем аварій і смертності на дорогах. У Західній Європі щорічно в ДТП гине четверо людей на кожні 100 тис населення. В Україні ця цифра дорівнює 13», - констатував представник Кмес.

     Координатор регіонального представництва Кмес в Харкові Герріт Ян Ван Гелдер також навів  статистику: «Алкоголь - серед  чинників, що спровокували 2358 ДТП в 2015 році. Тоді в аваріях загинуло 317 осіб. А це - 317 сімей, передчасно втратили батьків, матерів, братів, сестер». 

    pm574image001
    pm574image001

    Як повідомляє прес-служба Кмес, надане обладнання дозволяє виявити водія в стані алкогольного сп'яніння без аналізу його дихання - лише на підставі обробки зразка повітря в салоні авто.

     Як повідомляв «Главком», на форму українських поліцейських нашиють калину. 

    ДТП дороги аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ