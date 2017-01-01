Україна займає одне з перших місць за рівнем смертності на дорогах - Кмес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан

За рік на 100 тисяч наслення в ДТП гинуть 13 осіб

Консультативна місія Європейського Союзу (Кмес) передала Харківській області комплект наборів алкотестерів. Єврочиновники очікують, що це знизить смертність на дорозі через п'яних водіїв, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіціі Харківської області.

«Україна займає одне з перших місць за рівнем аварій і смертності на дорогах. У Західній Європі щорічно в ДТП гине четверо людей на кожні 100 тис населення. В Україні ця цифра дорівнює 13», - констатував представник Кмес.

Координатор регіонального представництва Кмес в Харкові Герріт Ян Ван Гелдер також навів статистику: «Алкоголь - серед чинників, що спровокували 2358 ДТП в 2015 році. Тоді в аваріях загинуло 317 осіб. А це - 317 сімей, передчасно втратили батьків, матерів, братів, сестер».

pm574image001

Як повідомляє прес-служба Кмес, надане обладнання дозволяє виявити водія в стані алкогольного сп'яніння без аналізу його дихання - лише на підставі обробки зразка повітря в салоні авто.

Як повідомляв «Главком», на форму українських поліцейських нашиють калину.